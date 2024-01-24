 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fas, 2023'te 75 Bin 184 Düzensiz Göç Girişimini Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Fas, 2023'te 75 Bin 184 Düzensiz Göç Girişimini Engelledi

Fas İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında 75 bin 184 düzensiz göç girişiminin engellendiğini ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, 419 insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiği belirtildi. Fas, Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Fas, 2023\'te 75 Bin 184 Düzensiz Göç Girişimini Engelledi
24.01.2024 - 04:09,
Abone Ol

Fas, 2023 yılında 75 bin 184 düzensiz göç girişiminin engellendiği ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2023 boyunca 419 insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiği belirtildi.

Fas açıklarında 2023'te 16 bin 818 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, aynı yılda toplam 75 bin 184 düzensiz göç girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

Fas, coğrafi olarak Avrupa'ya, özellikle de İspanya'ya yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin Akdeniz'deki geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın kuzey kıyısında yer alan Melila ve Sebte kentleri, İspanya topraklarında yer almasına rağmen Fas bu iki kenti "işgal altındaki limanlar" olarak görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İspanya, Fas, Güvenlik, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas, 2023'te 75 Bin 184 Düzensiz Göç Girişimini Engelledi - Son Dakika


10:00
Hasan Arat ilk bombayı patlatıyor! Matic ile her konuda anlaşmaya varıldı Hasan Arat ilk bombayı patlatıyor! Matic ile her konuda anlaşmaya varıldı
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı

Son Dakika
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: Taksici öldü, 2'si polis 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:13:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fas, 2023'te 75 Bin 184 Düzensiz Göç Girişimini Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement