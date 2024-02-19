Fas Deniz Kuvvetleri 141 düzensiz göçmeni kurtardı

Fas Deniz Kuvvetlerinin ülkenin güneyinde 3'ü kadın, 2'si çocuk 141 düzensiz göçmeni kurtardığı belirtildi.
Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, ülkenin güney batısındaki Dahla bölgesi açıklarında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere 141 düzensiz göçmeni kurtardığı aktarıldı.
Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı operasyonun kötü hava koşulları nedeniyle 15 saat sürdüğü belirtildi.
Deniz Kuvvetlerinin Dahla açıklarında kurtardığı düzensiz göçmenlerin Jandarma Kuvvetlerine teslim edilmeden önce gerekli yardımın sağlandığı bildirildi.
Fas İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geçen sene 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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