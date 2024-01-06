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Fas Dışişleri Bakanı: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakere - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakere

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto eden halklara yönelik 'ahlaksız' söylemlerde bulunan İsrail'in tavrını reddettiklerini belirterek, çatışmanın kalıcı ve nihai olarak çözüme kavuşturulması için iki devletli çözüm ve müzakerelerin tek yol olduğunu ifade etti. Burita, sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını ve gerilimin azaltılmasıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakere
06.01.2024 - 04:31,
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin- İsrail çatışmasının tek çözümünün müzakere olduğunu belirtti.

Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Bloğunun, İsrail'in, Gazze'ye düzenlenen saldırıları protesto eden halklara yönelik "ahlaksız" söylemlerde bulunmasıyla ilgili sunduğu soru önergesini yazılı olarak cevaplandırdı.

Fas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm uygulamalarını reddeden siyasi konumunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Burita, "İki devletli çözüm ve taraflar arasındaki müzakereler, çatışmanın kalıcı ve nihai olarak çözüme kavuşturulmasının tek yoludur." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını yineleyen Burita, gerilimin azaltılması yoluyla kalıcı bir ateşkese varılması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Fas dahil dünyanın pek çok ülkesinde protestolar düzenleniyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Fas, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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