Fas Dışişleri Bakanı Gazze'deki Zorla Yerinden Edilmeye Karşı - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı Gazze'deki Zorla Yerinden Edilmeye Karşı

Fas Dışişleri Bakanı Gazze\'deki Zorla Yerinden Edilmeye Karşı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının maruz kaldığı zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaya karşı olduklarını belirtti. Burita, Filistin Başbakanı'na Fas'ın Gazze'deki zorla yerinden edilmeyi ve intikam eylemlerini reddettiğini söyledi. Ayrıca, insani yardımların Gazze'ye engellenmeden ulaşmasının önemine vurgu yaptı ve İsrail'in kışkırtıcı uygulamalarını kınadı.

14.05.2024 23:59
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının maruz kaldığı her türlü zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaya karşı olduklarını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Burita ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Bahreyn'in başkenti Manama'da 16 Mayıs'ta düzenlenecek 33'üncü Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Bakan Burita, Filistin Başbakanı'na "Fas'ın Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı her türlü zorla yerinden edilmeyi, toplu cezalandırmayı ve intikam eylemlerini reddettiğini" söyledi.

İnsani yardımların yeterli miktarda ve engellenmeden Gazze'ye girmesinin önemine vurgu yapan Burita, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin halkı yararına hizmetlerini sürdürmesine dikkati çekti.

Burita, Filistin Başbakanı ile görüşmesinde "Kral 6. Muhammed'in liderliğindeki Fas'ın, Filistin davasına ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma yönündeki meşru haklarına yönelik kararlı tutumundan" söz etti.

İsrail'in kışkırtıcı uygulamaları ve ciddi ihlallerinin uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirten Burita, bu durumun gerilimi artırdığını ve sükunete ulaşma çabalarını baltaladığını aktardı.

Burita, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısını da kınayarak bu saldırının "1 milyondan fazla Filistinlinin hayatı için ciddi tehlike oluşturduğu" uyarısında bulundu.

Fas'ın Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesi desteklediğini hatırlatan Burita, esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin çabaların baltalanmaması gerektiğini belirtti.

Burita, İsrail polisi korumasındaki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan baskın düzenlemesini ve avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı Gazze'deki Zorla Yerinden Edilmeye Karşı - Son Dakika

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