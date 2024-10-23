Fas Donanması 38 Göçmeni Kurtardı

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RABAT, 23 Ekim (Xinhua) -- Fas donanması, ülkenin Atlas Okyanusu kıyıları açıklarında Sahra Altı bölgesinden gelen 38 göçmeni kurtardı.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, donanma biriminin Salı günü Dakhla'nın 170 km güneybatısında gerçekleştirdiği operasyon sırasında, Afrika'nın kuzeybatı kıyılarında bir İspanyol takımadası olan Kanarya Adaları'na gitmekte olan bir tekneyi durdurduğu belirtildi.

Aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerin gerekli bakımları sağlanıp ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından standart idari işlemler için Fas Kraliyet Jandarması'na teslim edildiği belirtildi.

Fas, Avrupa'ya ulaşmak isteyen Batı Afrikalı göçmenler tarafından bir transit merkezi olarak görülüyor.