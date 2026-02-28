Fas Havayolları Uçuşları İptal Etti - Son Dakika
Fas Havayolları Uçuşları İptal Etti

28.02.2026 20:20
Fas Kraliyet Havayolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle bazı uçuşları iptal etti.

Fas Kraliyet Havayolları (RAM), ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya yapılan bazı uçuşlarını iptal etti.

RAM'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesindeki bazı hava sahalarının kapatılması nedeniyle bir dizi uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava güvenliği standartlarına uyum sağlamak amacıyla gelecek saatlerde ek iptallerin de olabileceği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

