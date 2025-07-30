Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü kutlandı

Fas\'ın Ankara Büyükelçiliğince Kral 6. Muhammed\'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü kutlandı
30.07.2025 21:58
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Fas'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Lazreq "Tahta Çıkış Günü"nün anılmasının sadece ulusal gün kutlaması olmadığına işaret ederek, bunun aynı zamanda Fas halkının derin ve tarihi bağlılığını teyit etmek için özel bir an olduğunu söyledi.

Lazreq, bu yıl dönümünün Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışından bu yana başlattığı büyük reform projelerinin kapsamını da vurguladığını belirterek, bunun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ve sportif alanları kapsadığını ve yeni kalkınma modelinde sosyal adaletin merkezde yer aldığını dile getirdi.

Ülkesinin son 26 yılda köklü dönüşüm ve büyük yapısal reformlara tanıklık ettiğine değinen Lazreq, sağlık, sosyal hayat, enerji, ulaşım, otomotiv ve havacılık sanayi ve lojistik gibi alanlardaki gelişmeleri anlattı.

Lazreq, Fas'ın denge, diyalog ve uzlaşıya dayalı bir dış politika benimsediğine dikkati çekerek, Fas ile Türkiye arasındaki derin ve tarihi ilişkilerden de bahsetti.

İki ülkenin çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme kararlılığının kardeşlik ruhuna uygun şekilde sürdüğünü kaydeden Lazreq, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ticaret hacminin ilk kez 5 milyar dolar sınırı aştığını aktardı.

Lazreq, Fas ile Türkiye arasında ticaret, göç, ulaştırma ve haberleşme alanlarında da görüşmeler ve çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"Yaşasın Fas, yaşasın Türkiye"

İki ülke arasındaki ilişkilerin Kral 6. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da pekişeceğine inandıklarını belirten Lazreq, sözlerini Türkçe "Yaşasın Fas, yaşasın Türkiye" ifadeleriyle tamamladı.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü de Türk hükümeti ve halkı adına Fas'ı, Kral 6. Muhammed ve Fas halkına milli günleri vesilesiyle tebriklerini ileterek, Türkiye'nin Fas ile ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu ifade etti.

Gümrükçü, iki ülke arasında köklü tarihi, kültürel ve sosyal bağlar olduğuna işaret ederek, ilişkilerin ve dostluğun her zaman güçlü bir temeli olduğunu ancak son 20-25 yılda Kral 6. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaklığı ve birçok alanda işbirliğini daha da geliştirip somutlaştırdıklarını söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşmasının ticari ilişkileri artırdığına değinen Gümrükçü, Fas'taki Türk yatırımlarının da büyüdüğünü, 180'den fazla Türk şirketin Fas'ta bulunduğunu ve 15 binden fazla Faslıya istihdam sağladığını anlattı.

Gümrükçü, yeni karşılıklı yatırımların ekonomik işbirliğini güçlendireceğinin altını çizerek, enerji, turizm ve savunma sanayi alanlarında potansiyel olduğunu; bu alanların ekonomik ve stratejik işbirliği için karşılıklı fayda fırsatı teşkil ettiğini dile getirdi.

İki ülke halkları arasındaki bağ ekonomik işbirliğinin ötesinde

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin de önemli olduğunu vurgulayan Gümrükçü, iki halk arasındaki bağın ekonomik işbirliğinin ötesinde olduğunu; eğitim, genç nüfus hareketliliği ve kültürel bağların da ilişkilerin temelinde yer aldığını belirtti.

Gümrükçü, Türkiye'de yaklaşık 4 bin 500 Faslı öğrencinin yüksek öğrenim aldığı bilgisini paylaşarak, bu öğrencilerin iki ülke arasında doğal bir köprü kuracağını ve dostluk elçileri olacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı ayrıca, Türkler için Fas'ın en popüler turizm rotaları arasında yer aldığını anımsattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Kültür, ankara, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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