Fas, Interpol Başkan Yardımcılığına Seçildi

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkan Yardımcılığına Fas'tan Muhammed ed-Dahisi seçildi.

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Interpol 92. Genel Kurul Toplantısı'nın 4-7 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası güven ve istikrarın sağlanması için Fas'ın sarf ettiği çabaların dikkate alındığı ve bu bağlamda Interpol Başkan Yardımcılığı için oylama yapıldığı ifade edildi.

Afrika kıtasını temsilen oy çokluğuyla Interpol Başkan Yardımcılığına Fas'tan Muhammed ed-Dahisi'nin seçildiği kaydedildi.

Fas'ın bu görevi devralmasıyla Afrika ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerindeki Interpol büroları arasında koordinasyonu sağlayacağına dikkat çekildi.

Dahisi'nin yeni görevi öncesinde Rabat'taki Interpol Ulusal Merkez Bürosuna başkanlık ettiği aktarıldı.