Fas, Interpol Başkan Yardımcılığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas, Interpol Başkan Yardımcılığına Seçildi

Muhammed ed-Dahisi, Interpol Başkan Yardımcılığına oy çokluğuyla seçildi, güvenlikta koordinasyon sağlanacak.

07.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkan Yardımcılığına Fas'tan Muhammed ed-Dahisi seçildi.

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Interpol 92. Genel Kurul Toplantısı'nın 4-7 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası güven ve istikrarın sağlanması için Fas'ın sarf ettiği çabaların dikkate alındığı ve bu bağlamda Interpol Başkan Yardımcılığı için oylama yapıldığı ifade edildi.

Afrika kıtasını temsilen oy çokluğuyla Interpol Başkan Yardımcılığına Fas'tan Muhammed ed-Dahisi'nin seçildiği kaydedildi.

Fas'ın bu görevi devralmasıyla Afrika ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerindeki Interpol büroları arasında koordinasyonu sağlayacağına dikkat çekildi.

Dahisi'nin yeni görevi öncesinde Rabat'taki Interpol Ulusal Merkez Bürosuna başkanlık ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Afrika, Dünya, Polis, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas, Interpol Başkan Yardımcılığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fas, Interpol Başkan Yardımcılığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.