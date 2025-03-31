Fas Kralı'ndan Ramazan Bayramı'nda 1533 mahkuma aft - Son Dakika
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Fas Kralı'ndan Ramazan Bayramı'nda 1533 mahkuma aft

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 terör hükümlüsü de dahil 1533 mahkumu affetti.

31.03.2025 04:16
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Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişinin de bulunduğu 1533 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.

Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 31 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.

Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas Kralı'ndan Ramazan Bayramı'nda 1533 mahkuma aft - Son Dakika

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