Fas Kralı'ndan Ramazan Bayramı'nda Af Kararı

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 19 kişinin de bulunduğu 1201 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1201 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 19 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.
Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.
