Fas Kralı: Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar iki devletli çözümle sağlanacak - Son Dakika
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Fas Kralı: Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar iki devletli çözümle sağlanacak

Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın, Filistin meselesinde iki devletli çözümle sağlanacağını söyledi. Fas Kralı, tahta oturuşunun 25. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes ve insani durumların iyileştirilmesi çalışmalarına çözümler için yapıcı girişimleri desteklemeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Fas Kralı 6. Muhammed, Gazze'nin bağımsız Filistin topraklarının bölünmez parçası olduğuna dikkati çekti. Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış müzakerelerinin hangi taraftan olursa olsun aşırılık yanlılarının önlerinin kesilmesi gerektiğine işaret etti.

30.07.2024 02:25
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Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın, Filistin meselesinde iki devletli çözümle sağlanacağını söyledi.

Fas Kralı, tahta oturuşunun 25. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes ve insani durumların iyileştirilmesi çalışmalarına çözümler için yapıcı girişimleri desteklemeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

"Bölgede istikrar ve güvenlik, ancak başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümle sağlanabilir." diyen Fas Kralı 6. Muhammed, Gazze'nin bağımsız Filistin topraklarının bölünmez parçası olduğuna dikkati çekti.

Fas Kralı, merkezi Rabat'ta bulunan "Kudüs Komisyonu Başkanı" sıfatıyla Gazze'deki Filistinlilere gıda ve ilaç yardımlarının gönderilmesi konusunda çalıştığını kaydetti.

Fas Kralı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgede kötüleşen durum, Filistin- İsrail çatışmasına nihai çözüm bulmak için çalışmayı gerektiriyor. Gazze'deki savaşın sona ermesi acil bir öncelikse bu, bölgede adil ve kalıcı barışı tesis edebilecek siyasi ufkun açılmasına paralel olarak yapılmalıdır."

Fas Kralı 6. Muhammed, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış müzakerelerinin hangi taraftan olursa olsun aşırılık yanlılarının önlerinin kesilmesiyle güvence altına alınması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Kralı: Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar iki devletli çözümle sağlanacak - Son Dakika

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