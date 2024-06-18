Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle Dayanışma Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle Dayanışma Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

Fas İslam Ümmetinin Sorunlarına Destek Kurumu'nun çağrısıyla Faslılar, Kurban Bayramı süresince Filistin halkıyla dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bayram namazları sırasında Faslılar, Filistin bayrakları taşıyarak ve kefiye takarak Filistinlilerin direnişini sembolize eden destek yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, Fas'ta evler ve pencereler Filistin bayrakları ve kefiyelerle süslenirken, çocuklar için Filistin davasının anlatıldığı etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler, Fas'ın Filistin davasıyla dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

18.06.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle dayanışma amacıyla çeşitli etkinliklere ve yürüyüşlere sahne oluyor.

Fas İslam Ümmetinin Sorunlarına Destek Kurumunun çağrısıyla Faslılar, bayram süresince Filistin halkıyla dayanışma için çok sayıda etkinlik düzenliyor.

Bayramın ilk günü kılınan bayram namazları sırasında Faslılar, Filistin bayrakları taşıdı, Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye taktı ve tekbirler eşliğinde Filistin halkına destek yürüyüşleri düzenlendi.

Fas'ta çok sayıda aile Gazze'ye destek için evlerini ve pencerelerini Filistin bayrakları ve kefiyelerle süslerken, çocuklar için Filistin davasının anlatıldığı bir dizi etkinlik organize edildi.

Fas İslam Ümmetinin Sorunlarını Destek Kurumu üyesi Muhammed er-Reyahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin, 7 Ekim'den bu yana devam eden kritik süreçte Fas'ın Filistin davasıyla dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Reyahi, Gazze'yle dayanışma ruhunu Fas'ın her kesimini kapsayacak şekilde, herkesin biraraya gelmesi için bir fırsat niteliğindeki bayram sırasında yaymak istediklerini ifade etti.

Bu bağlamda bayram namazları sırasında Faslıların, Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye taktığını, ibadethanelerde Filistin bayraklarının dalgalandırıldığını ve toplu fotoğraflar çekilerek sosyal medyada paylaşıldığını belirten Reyahi, İsrail menşeli ürünlerin ve İsrail'i destekleyen şirketlerin ürünlerinin de boykot edildiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Fas'ta bayram boyunca "Sizin zaferiniz ile bizim bayramımız daha yüce" sloganıyla düznelenen etkinlikler devam edecek.

Fas'ta 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanına maruz kalan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin ile dayanışma amacıyla çok sayıda etkinlik ve gösteri düzenleniyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Filistin, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle Dayanışma Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
11:04 Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:33 Nevşehir’de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 20:45:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle Dayanışma Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement