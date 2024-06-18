Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle Dayanışma Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

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Fas, Kurban Bayramı'nda Gazze'yle dayanışma amacıyla çeşitli etkinliklere ve yürüyüşlere sahne oluyor.

Fas İslam Ümmetinin Sorunlarına Destek Kurumunun çağrısıyla Faslılar, bayram süresince Filistin halkıyla dayanışma için çok sayıda etkinlik düzenliyor.

Bayramın ilk günü kılınan bayram namazları sırasında Faslılar, Filistin bayrakları taşıdı, Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye taktı ve tekbirler eşliğinde Filistin halkına destek yürüyüşleri düzenlendi.

Fas'ta çok sayıda aile Gazze'ye destek için evlerini ve pencerelerini Filistin bayrakları ve kefiyelerle süslerken, çocuklar için Filistin davasının anlatıldığı bir dizi etkinlik organize edildi.

Fas İslam Ümmetinin Sorunlarını Destek Kurumu üyesi Muhammed er-Reyahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin, 7 Ekim'den bu yana devam eden kritik süreçte Fas'ın Filistin davasıyla dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Reyahi, Gazze'yle dayanışma ruhunu Fas'ın her kesimini kapsayacak şekilde, herkesin biraraya gelmesi için bir fırsat niteliğindeki bayram sırasında yaymak istediklerini ifade etti.

Bu bağlamda bayram namazları sırasında Faslıların, Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye taktığını, ibadethanelerde Filistin bayraklarının dalgalandırıldığını ve toplu fotoğraflar çekilerek sosyal medyada paylaşıldığını belirten Reyahi, İsrail menşeli ürünlerin ve İsrail'i destekleyen şirketlerin ürünlerinin de boykot edildiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Fas'ta bayram boyunca "Sizin zaferiniz ile bizim bayramımız daha yüce" sloganıyla düznelenen etkinlikler devam edecek.

Fas'ta 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanına maruz kalan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin ile dayanışma amacıyla çok sayıda etkinlik ve gösteri düzenleniyor.