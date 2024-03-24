Fas Sahillerinde 4 Göçmenin Cesedi Bulundu, 165 Göçmen Kurtarıldı

Fas'ın güney kıyısı açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 4 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı, 165 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi.
Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik birimleri, Dahla kenti açıklarında 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.
Ayrıca, bir teknede İspanya idaresindeki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 165 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlere, Dahla limanına nakledilmeden ve akabindeki idari işlemler için Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmeden önce gerekli ilkyardım desteği sağlandı.
Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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