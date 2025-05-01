Fas'ta 1 Mayıs'ta Filistin İçin Gösteriler - Son Dakika
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Fas'ta 1 Mayıs'ta Filistin İçin Gösteriler

Fas'ta 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek verildi, İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

01.05.2025 21:03
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Fas'ın birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde Filistin meselesi bir numaralı gündem maddesi olurken İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım protesto edildi, Filistinli işçilere destek çağrısı yapıldı.

Faslıların Filistin meselesine ilgisi ve desteği 1 Mayıs gösterilerinde de öne çıktı. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek sloganları atıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma tepki göstererek uluslararası toplumdan acil müdahale istedi.

Eylemlerde "Gazze, izzetin sembolü", "Ey direnişçi, zafere ve kurtuluşa doğru yürü", " Kudüs'ümüz gözbebeğimiz" sloganları atıldı, Filistin direnişinin önde gelen isimlerini selamlayan pankartlar taşındı.

Sendikalar da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Filistin meselesine geniş yer verdi.

Filistinli işçilere destek

Fas Ulusal İşçi Birliği (UNTM) Genel Sekreter Yardımcısı Abdulilah Dahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli işçilerin öldürülme ve zorla yerinden edilme gibi suçlara maruz kaldığına işaret etti.

Dahman, "Sendika, Filistin direnişini desteklemek için 'ulusal seferberlik' sloganını seçti. Filistin meselesi, Fas'ta ve sendikalar arasında merkezde yer alıyor." dedi.

UNTM Genel Sekreter Yardımcısı Dahman, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, zorla yerinden etme, öldürme, soykırım ve her türlü yaşam alanını yok etme gibi korkunç suçlarını sürdürüyor. Bu durum Filistin'deki işçi sınıfını da etkiliyor.

Fas'taki, sendikalar İsrail'in sürdürdüğü bu soykırımı reddediyor. Dökülen kanlar, çocuk, kadın ve yaşlıların öldürülmesi, camilerin, hastanelerin ve okulların yıkılması, bu gaspçı oluşumun boykot edilmesini gerektirir."

Dahman, Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşu için Filistin direnişinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

UNMT yöneticilerinden Muhammed Eşheb ise Filistinli işçilerin özellikle de Gazze Şeridi'ndekilerin gıda, su ve güvenlikten yoksun şekilde trajikten de öte şartlar altında yaşadığını söyledi.

Filistin halkının maruz kaldığı şartların, tüm insani değerlerin ve uluslararası hukukun ayaklar altına alınması anlamına geldiğine işaret eden Eşheb, "Filistin halkının, özellikle de işçi sınıfının maruz kaldığı durum karşısında, insan hakları ve demokrasi nerede; medeni insanlar, insanlık onurunun değerleri nerede?" diye konuştu.

Eşheb, tüm bu yaşananların insanlık ve insan hakları örgütleri için bir utanç olarak durduğunu vurguladı.

Faslı sendikalardan Filistin desteği

Fas'ın en büyük işçi sendikası, Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UMT) ise yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı için verdiği ulusal meşru mücadeleye desteğimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

UMT, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırımı kınadı.

Demokratik Emek Konfederasyonu (CDT) da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

CDT'den yapılan açıklamada, Filistin mücadelesine destek verilmesi ve İsrail'le normalleşmeye karşı çıkılması gerektiği kaydedildi.

Fas Ulusal Emek Sendikası da Filistin halkına karşı soykırım suçlarını kınadı.

UNTM'den yapılan yazılı açıklamada da Filistin halkı aleyhindeki soykırım suçları kınandı.

Birliğin, İsrail'in uluslararası nüfuzlu güçlerin desteğiyle Filistinliler aleyhinde soykırım, abluka, aç bırakma ve öldürme gibi eylemlerine göz yumamayacağı ifade edildi.

Arap ülkelerinin bu korkunç suçlar karşısındaki "zayıflığı ve utanç verici sessizliği" de kınandı.

Açıklamada, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için Filistin halkıyla mutlak ve koşulsuz şekilde bir dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, 1 Mayıs, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta 1 Mayıs'ta Filistin İçin Gösteriler - Son Dakika

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