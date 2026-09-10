Fas'ta 23 Eylül seçimleri için kampanya başladı, 27 parti 395 sandalye için yarışacak

Fas'ta 23 Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri için seçim kampanyası resmen başladı.

Seçimlerde Fas Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 395 sandalye için 27 siyasi parti yarışacak.

Seçime katılacak 27 partinin çalışmaları 22 Eylül gece yarısına kadar devam edecek. Resmi verilere göre, ülkedeki kayıtlı seçmen sayısı da 15 milyon 801 bin 162.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı.

Fas'ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.