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Fas'ta 2023 Yılında 28 Binin Üzerinde Düzensiz Göç Girişimi Engellendi - Son Dakika
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Fas'ta 2023 Yılında 28 Binin Üzerinde Düzensiz Göç Girişimi Engellendi

Fas Milli Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, 2023 yılında düzensiz göç ile mücadele kapsamında 28 bin 863 göç girişimi engellendi. Ayrıca, 121 suç şebekesi çökertildi, 594 insan kaçakçısı gözaltına alındı ve 215 tekneye el konuldu.

Fas\'ta 2023 Yılında 28 Binin Üzerinde Düzensiz Göç Girişimi Engellendi
26.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:16
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Fas'ta 2023 yılı içerisinde düzensiz göç girişimine karşı yürütülen mücadelede 28 binin üzerinde yasa dışı göç girişimi engellendi.

Fas Milli Güvenlik Genel Müdürlüğü düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin yayımladığı raporda, "Milli Güvenlik Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 18 bin 820'si yabancı uyruklu olmak üzere 28 bin 863 düzensiz göçmenin göç girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik güçlerinin 2023 yılında düzenlediği operasyonlarda insan kaçakçılığı yapan 121 suç şebekesinin çökertildiği belirtilen raporda, 594 insan kaçakçısının gözaltına alındığı ve göç girişimlerinde kullanıldığı tespit edilen 215 tekneye el konulduğu aktarıldı.

Fas, coğrafi olarak Avrupa'ya, özellikle de İspanya'ya yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin Akdeniz'deki geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın kuzey kıyısında yer alan Melila ve Sebte kentleri, İspanya topraklarında yer almasına rağmen Fas bu iki kenti "işgal altındaki limanlar" olarak görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fas'ta 2023 Yılında 28 Binin Üzerinde Düzensiz Göç Girişimi Engellendi - Son Dakika
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