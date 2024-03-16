Fas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, Deryuş kenti açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, çevre bölgelerde hissedildiğini belirtti. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı. 8 Eylül 2023'teki El-Huz depreminde ise 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

16.03.2024 01:35  Güncelleme: 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin dün akşam 20.17'de meydana geldiğini söyledi.

Cabur, depremin, Deryuş, Nazur ve Huseyme kentleri ile komşu bölgelerde hissedildiğini belirtti.

Deprem sebebiyle şu ana can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Deprem, Nasır, Eylül, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
    01:49 Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne'de polis ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Araç, ihtara uymayarak ters yöne kaçtı ancak polis tarafından durduruldu. Araçta Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

  • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değiştirildi
    01:40 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değiştirildi

    Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkındaki 2020/16 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan '131' ibaresi '189' şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankası tarafından ilan edilerek uygulanacaktır.

  • İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu
    01:37 İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu

    Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, olası bir depremin ağır hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti. Eleştiriye tabi tuttuğu mevcut kentsel dönüşüm sistemini 'rantsal dönüşüm' olarak nitelendiren Özkan, finansal dönüşümün gerçekleştiği merkezlerde binaların hızla yıkılıp yenilerinin yapıldığını ifade etti.

  • Mudurnu'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
    01:35 Mudurnu'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

  • Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    01:30 Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Isparta Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kocaelispor Taraftarı Başkan Koyun'a İstifa Çağrısı Yaptı
    01:26 Kocaelispor Taraftarı Başkan Koyun'a İstifa Çağrısı Yaptı

    Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.

  • Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
    01:26 Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

    Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor
    01:25 Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da 1,8 puan fark olduğunu belirtirken, bazı araştırma şirketlerinin bu farkın daha fazla olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Ayrıca, toplu taşıma sorunları, İmamoğlu'nun vaatleri ve İSMEK'in yeniden hayata geçirilmesi gibi konular da gündeme geldi.

  • Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
    01:23 Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antakya çevre yolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Okan İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okan İ'nin öldüğünü diğer yayanın ise hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Yaralı, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:01 Trabzon’da otobüs terminalinde piton ele geçirildi Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 02:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement