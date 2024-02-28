Fas'ta 8 göçmen İspanya'ya geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fas'ta 8 göçmen İspanya'ya geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti

Fas'ın Nador eyaletindeki yerel makamlar, Cebelitarık Boğazı'nı geçmek üzere Salı günü akşam saatlerinde Beni Chiker kasabasından tekneye binen 8 göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı. 9 göçmen ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Kayıp kişilerin bulunması için operasyonlar devam ediyor.

28.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
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RABAT, 28 Şubat (Xinhua) -- Fas'ın Akdeniz kıyılarında derme çatma bir tekneyle İspanya'ya geçmeye çalışan 8 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nador eyaletindeki yerel makamlar tarafından Çarşamba günü yapılan yazılı basın açıklamasında, hayatını kaybeden kişilerin Cebelitarık Boğazı'nı geçmek üzere Salı günü akşam saatlerinde Beni Chiker kasabasından tekneye binen kimliği belirsiz bir grup kayıt dışı göçmen arasında yer aldığı ve teknenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi.

Açıklamada 9 göçmenin ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kayıp kişilerin bulunması için operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Fas'ta 8 göçmen İspanya'ya geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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