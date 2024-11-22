Fas'ta Askeri Eğitim Uçağı Düştü

Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti.
Fas ordusundan yapılan açıklamada, pilotların eğitimi için tasarlanan "Da-42" tarzı eğitim uçağının, kalktıktan hemen sonra Bin Süleyman bölgesindeki hava üssünde düştüğü bildirildi.
Kazada, Hava Kuvvetleri mensubu 2 subayın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.
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