Fas'ta Avrupa-Akdeniz Pul Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta Avrupa-Akdeniz Pul Sempozyumu Düzenlendi

Fas'ta PTT ile Fas Posta Kurumu arasında işbirliği anlaşması imzalandı, pulculuk tartışıldı.

12.05.2025 18:22
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Fas'ın Başkenti Rabat'ta düzenlenen Avrupa- Akdeniz Pul Sempozyumu kapsamında Fas Posta Kurumu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Fas Posta Kurumu (Barid Al-Maghrib) tarafından, Akdeniz Posta Birliği (PUMed) himayesinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Pul Sempozyumu 12-13 Mayıs tarihlerinde Fas'ın Başkenti Rabat'ta düzenleniyor.

Sempozyumun açılış törenine Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryad Mezzour, Fas Posta Kurumu Genel Müdürü Amin Benjelloun Touimi, PTT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan ve çok sayıda Faslı ve yabancı davetli katıldı.

Sempozyum kapsamında PTT ile Fas Posta Kurumu arasında 2018 yılından bu yana süregelen işbirliğini pekiştirmeyi hedefleyen yeni bir anlaşma imzalandı.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan PTT Genel Müdür Yardımcıs Tezcan, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının potansiyeli yükselteceğini belirtti.

Tezcan, "Bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Fas Posta Kurumuna ve burada organizasyonda görev alan herkese çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve yapılan sözleşmelerin iki ülke arasında, ileride potansiyelin yükseldiği, güzel iş birliklerinin sağlandığı bir netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Akdeniz Posta Birliği 58. Yönetim Kurulu Toplantısı ve 20. Genel Kurulu çerçevesinde alınan kararla ilk defa gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Pul Sempozyum, Fas Posta Kurumu (Barid Al-Maghrib) tarafından, 2023-2025 dönemi için hem Yönetim Kurulu üyesi hem de Birliğin Pul Grubu Başkanı sıfatıyla organize ediliyor.

"Yenilik ve İşbirliği: Akdeniz'de Pulculuğu Yeniden Tasarlamak" teması altında düzenlenen bu ilk etkinlik, pulculuğu kültürlerarası diyalog, yaratıcılık ve dijital dönüşümün bir aracı olarak yeniden konumlandırmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen oturum ve atölyelerde NFT'ler, kripto pullar, blok zincir teknolojisi, yapay zeka ve sürükleyici dijital içerikler gibi güncel konular ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Avrupa-Akdeniz Pul Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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