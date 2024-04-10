Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler bayramı buruk geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler bayramı buruk geçiriyor

Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler, İsrail'in 6 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki ailelerinden uzakta endişeli ve buruk bir bayram yaşıyor. İsrail saldırıları nedeniyle haber almakta zorlanan öğrenciler, ölüm kalım arasında yaşayan yakınları için endişe duyuyor. Fas'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki trajik durum nedeniyle bayram kutlaması yapmayacaklarını belirtiyor.

10.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler, İsrail'in 6 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki ailelerinden uzakta endişeli ve buruk bir bayram yaşıyor.

Bu ülkedeki Filistinli öğrenciler, İsrail'in bombalamayı sürdürdüğü Gazze'deki iletişim sıkıntısı nedeniyle ailelerinden ve yakınlarından çoğu zaman haber almakta zorlanıyor.

Saldırıların gölgesinde ölüm kalım arasında hayat süren yakınları için endişe duyan öğrenciler bu yıl bayramı buruk geçiriyor.

Gazze'deki ailesinden uzakta Fas'ta Tıp Fakültesinde eğitim gören 22 yaşındaki Muhammed el-Meydene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri izlerken her an yakınlarından kötü bir haber alma korkusu içinde olduğunu ifade etti.

Sürekli yakınlarını düşündüklerini ve onlar için endişeli olduklarını ifade eden Meydene, "Gazze'deki yıkım nedeniyle bayram sevincini yaşayamıyoruz. Fas'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki trajik durum nedeniyle herhangi bir bayram kutlaması yapmayacaklar." dedi.

Meydene, daha önce Filistin'de bayramların çok güzel geçtiğini haturlatarak saldırılarla beraber her şeyin değiştiğini, hayatlarının altüst olduğunu dile getirdi.

Fas'taki Filistinli öğrenciler zor günleri bir arada atlatmaya çalışıyor

Meydene, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle içlerindeki mutluluğun yok olduğunu, gelecek bayramda Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında sevinç yaşanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Gazze'den gelen haberlerin felaketi gösterdiğini, birçok sevdiğini, arkadaşını, komşusunu kaybettiğini söyleyen Filistinli öğrenci Gazze'den sürekli üzücü haberler geldiğini ve bu tür haberlerin Fas'taki tüm Filistinli öğrencileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gazze'deki kardeşinin Şifa Hastanesi'nde doktor olduğunu belirten Meydene, onunla sürekli iletişim halinde olduğunu, hastaneye baskınlar düzenlendiğinde ve katliamlar yapıldığında çok endişelendiğini anlattı.

Meydene, Fas'taki Filistinli öğrencilerin de bu zor günleri bir arada atlatmaya çalıştığını belirterek, toplu iftarlar ve bir araya gelinen organizasyonlarla üzüntülerini paylaştıklarını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler bayramı buruk geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da 8 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
    14:35 Samsun'da 8 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

    Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, iki araç çarpıştı ve araç sürücüsü ile yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı
    14:28 Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı

    Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.


14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
14:33 İngiltere’den takım satın alıyor Fenerbahçe’nin eski yıldızı Acun Ilıcalı’ya rakip olacak İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:38:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler bayramı buruk geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement