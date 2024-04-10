Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler bayramı buruk geçiriyor

Güncel

Fas'ta eğitim gören Gazzeli öğrenciler, İsrail'in 6 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki ailelerinden uzakta endişeli ve buruk bir bayram yaşıyor.

Bu ülkedeki Filistinli öğrenciler, İsrail'in bombalamayı sürdürdüğü Gazze'deki iletişim sıkıntısı nedeniyle ailelerinden ve yakınlarından çoğu zaman haber almakta zorlanıyor.

Saldırıların gölgesinde ölüm kalım arasında hayat süren yakınları için endişe duyan öğrenciler bu yıl bayramı buruk geçiriyor.

Gazze'deki ailesinden uzakta Fas'ta Tıp Fakültesinde eğitim gören 22 yaşındaki Muhammed el-Meydene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri izlerken her an yakınlarından kötü bir haber alma korkusu içinde olduğunu ifade etti.

Sürekli yakınlarını düşündüklerini ve onlar için endişeli olduklarını ifade eden Meydene, "Gazze'deki yıkım nedeniyle bayram sevincini yaşayamıyoruz. Fas'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki trajik durum nedeniyle herhangi bir bayram kutlaması yapmayacaklar." dedi.

Meydene, daha önce Filistin'de bayramların çok güzel geçtiğini haturlatarak saldırılarla beraber her şeyin değiştiğini, hayatlarının altüst olduğunu dile getirdi.

Fas'taki Filistinli öğrenciler zor günleri bir arada atlatmaya çalışıyor

Meydene, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle içlerindeki mutluluğun yok olduğunu, gelecek bayramda Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında sevinç yaşanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Gazze'den gelen haberlerin felaketi gösterdiğini, birçok sevdiğini, arkadaşını, komşusunu kaybettiğini söyleyen Filistinli öğrenci Gazze'den sürekli üzücü haberler geldiğini ve bu tür haberlerin Fas'taki tüm Filistinli öğrencileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gazze'deki kardeşinin Şifa Hastanesi'nde doktor olduğunu belirten Meydene, onunla sürekli iletişim halinde olduğunu, hastaneye baskınlar düzenlendiğinde ve katliamlar yapıldığında çok endişelendiğini anlattı.

Meydene, Fas'taki Filistinli öğrencilerin de bu zor günleri bir arada atlatmaya çalıştığını belirterek, toplu iftarlar ve bir araya gelinen organizasyonlarla üzüntülerini paylaştıklarını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.