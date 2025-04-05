Fas'ta Gazze İçin 100 Gösteri Düzenlendi

Faslı sivil toplum kuruluşu Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti, ülkenin 56 kentinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenlediklerini açıkladı.

Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti'nden yapılan açıklamada, Fas'ın 56 şehrinde 100 gösteri düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Faslılar, heyetin çağrısına yanıt olarak, 'Gazze ateş altında, ey İslam milleti' temasıyla, cuma günü (dün) 56 şehirde 100'den fazla gösteri düzenleyerek, sokaklara çıktı." ifadelerine yer verildi.

Gösteriler başkent Rabat, Tamara, Agadir, Kazablanka, Burkan ve Vucda başta olmak üzere çok sayıda şehirde düzenlendi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 63'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.