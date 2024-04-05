Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

Fas'ta binlerce kişi, başkent Rabat dahil olmak üzere pek çok kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri 26'ncı haftasında da devam ediyor.
Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından yapılan çağrıya karşılık veren binlerce Faslı, cuma namazı sonrası El-Kunaytıra, Tatvan ve Berkan kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
"6 ay soykırım, 6 ay hayal kırıklığı" temasıyla düzenlenen gösterilerde, "Geri adım atmak yok, teslim olmak yok. Direniş ilerlemeye devam edecek", "Direnişçi, zafere ve kurtuluşa doğru yürümeye devam" ve "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" sloganları atıldı.
Göstericiler, uluslararası toplumdan, İsrail'in, Gazze halkına uyguladığı öldürme, aç bırakma ve yerinden etme politikasına karşı koymasını ve insani yardımların Gazze'ye girmesini istedi.
Başkentteki gösterilerin adresi ise Meclis binasının önü oldu. Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, Fas hükümetinden İsrail ile normalleşme politikasına son vermesi ve Gazze'ye yardımların girmesi talep edildi.
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İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek mesajları verildi.
Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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