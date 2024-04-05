Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

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Fas'ta binlerce kişi, başkent Rabat dahil olmak üzere pek çok kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri 26'ncı haftasında da devam ediyor.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından yapılan çağrıya karşılık veren binlerce Faslı, cuma namazı sonrası El-Kunaytıra, Tatvan ve Berkan kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

"6 ay soykırım, 6 ay hayal kırıklığı" temasıyla düzenlenen gösterilerde, "Geri adım atmak yok, teslim olmak yok. Direniş ilerlemeye devam edecek", "Direnişçi, zafere ve kurtuluşa doğru yürümeye devam" ve "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, uluslararası toplumdan, İsrail'in, Gazze halkına uyguladığı öldürme, aç bırakma ve yerinden etme politikasına karşı koymasını ve insani yardımların Gazze'ye girmesini istedi.

Başkentteki gösterilerin adresi ise Meclis binasının önü oldu. Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, Fas hükümetinden İsrail ile normalleşme politikasına son vermesi ve Gazze'ye yardımların girmesi talep edildi.