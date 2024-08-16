Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenledi. Göstericiler, Filistin direnişine destek verirken, Fas'ın İsrail ile normalleşmesini reddetti.

16.08.2024 19:16
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Fas'ta binlerce kişi, 45'inci haftada da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile destek ve dayanışma gösterileri için sokağa çıktı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde Cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Kubbet'us Sahra ve suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı, bazıları da Fas'ın İsrail ile normalleşmesini reddetti.

Cuma namazının ardından 45. kez Filistin halkına destek için yürüyen Faslılar, "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor", "Fas'tan Filistin'e iki değil tek halk" ve "Halk (İsrail ile) normalleşmenin iptalini istiyor" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika

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