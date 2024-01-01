Fas\'ta İsrail\'e Destek Veren Fransa Protesto Edildi

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde onlarca kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına destek veren Fransa'yı protesto etti.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısıyla Fransız Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, Fransa'nın İsrail'e verdiği desteği ve Filistinlilere karşı işlenen suçlara sessiz kalmasını eleştiren sloganlar attı.

Göstericiler, Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme sürecinin sonlandırılması ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesini talep eden dövizler taşıdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Aralık'ta İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Tel Aviv'de gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin İsrail'e desteğini ilettiğini ifade etmişti.