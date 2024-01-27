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Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ın 58 kentinde, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi. Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bir günde 115 ayrı noktada Gazze'ye destek gösterileri gerçekleştirildi. Gösterilerde, Fas ve Filistin halkının bir olduğu vurgulandı ve uluslararası toplumun soykırıma, açlığa ve tehcire sessiz kalmasına tepki gösterildi. Protestocular, Gazze'deki savaş sona erene ve Filistinlilerin haklarını elde edene kadar gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Fas\'ta İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi
27.01.2024 - 02:41,
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Fas'ın 58 kentinde, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır devam eden saldırıları protesto edildi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde 58 kentte 115 ayrı noktada Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.

Gazze ve diğer Filistin kentlerinde sivillere yönelik katliamları ve uluslararası toplumun soykırıma, açlığa ve tehcire sessiz kalışını kınama amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde, "Fas ve Filistin tek halk" sloganları atıldı.

Protestocular, Gazze'deki savaş duruncaya ve Filistinliler adil ve meşru haklarını elde edinceye kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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