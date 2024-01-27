Fas\'ta İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ın 58 kentinde, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır devam eden saldırıları protesto edildi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde 58 kentte 115 ayrı noktada Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.

Gazze ve diğer Filistin kentlerinde sivillere yönelik katliamları ve uluslararası toplumun soykırıma, açlığa ve tehcire sessiz kalışını kınama amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde, "Fas ve Filistin tek halk" sloganları atıldı.

Protestocular, Gazze'deki savaş duruncaya ve Filistinliler adil ve meşru haklarını elde edinceye kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.