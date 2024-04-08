Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Eyleme sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip oldu.

08.04.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 33 binden fazla kişiyi öldürdüğü saldırıları protesto etti.

Fas'taki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen eyleme doktorların yanı sıra hemşireler, eczacılar ve tıp öğrencileri de katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan beyaz önlüklü sağlık çalışanları, "Özgür Filistin", "Gazze'ye saldırıları durdurun" ve "Yok etme savaşını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarının hedef alınmasına da tepki gösteren eylemciler, "Halk Filistin'in özgürleşmesini istiyor", "Fas halkı Mescid-i Aksa'nın yanında" ve "Gazze, şerefin sembolü" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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