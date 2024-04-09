Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

Fas'ın Taurirt kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi. Gösteride, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürüttüğüne dikkat çekilerek, saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Faslının katıldığı gösteride, Fas ile Filistin bayrakları ve İsrail'in zorunlu göç planını durdurma taleplerini içeren pankartlar taşındı. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

09.04.2024 11:31
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Fas'ın kuzeydoğusundaki Taurirt kentinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla gösteri düzenlendi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından organize edilen gösteri, Taurirt kentindeki Rahman Camisi önünden El-Fetih Lisesi'ne doğru yürüyüşle başladı.

Yüzlerce Faslının katıldığı gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürüttüğüne dikkat çekilerek, saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Arap ülkelerinin Filistin halkının yaşadığı korkunç vahşet karşısında sessizliğe gömüldüğünü belirten göstericiler, Gazze başta olmak üzere Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi.

Göstericiler, Fas ile Filistin bayraklarının yanı sıra Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorunlu göçe tabi tutulması yönündeki İsrail planının durdurulmasını talep eden pankartlar taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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