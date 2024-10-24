Fas'ta Kabine Revizyonu: 8 Bakan Görevden Alındı

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Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, kabinede geniş çaplı revizyon yaparak 8 bakanı görevden aldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Ahnuş'un 7 Ekim 2021'de göreve atanmasından bu yana kabinede ilk kez değişikliğe gidildi.

Başbakan Ahnuş'un kabinede yaptığı revizyonla Sağlık Bakanı Halid Ayet Talib, Tarım Bakanı Muhammed es-Sadiki, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdullatif el-Miravi, Milli Eğitim Bakanı Şekib bin Musa, Dayanışma ve Aile Bakanı Avatıf Hayar, Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Muhammed Abdulcelil, Dijital Geçiş Bakanı Gayse Mazur ve Yatırım Bakanı Muhsin el-Cezuli, görevden alındı.

Sağlık Bakanlığına Emin et-Tehravi, Tarım Bakanlığına Ahmed el-Bevari, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına İzzeddin Midavi, Milli Eğitim Bakanlığına Muhammed Saad Berrade, Dayanışma ve Aile Bakanlığına Naime Binyahya, Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığına Abdussamed Kiyuh, Dijital Geçiş Bakanlığına Emel el-Felah es-Segruşni, Yatırım Bakanlığına Kerim Zeydan getirildi.

Ayrıca 6 yeni üye de "Devlet Katibi" ünvanı altında kabineye girdi.

Buna göre, deniz balıkçılığından sorumlu Devlet Katibi Zekiye ed-Deryuş, dış ticaretten sorumlu Devlet Katibi Ömer Huceyra, barınmadan sorumlu Devlet Katibi Edib bin İbrahim, çalışmadan sorumlu Devlet Katibi Hişam Sabri, geleneksel sanayi ile sosyal ve dayanışma ekonomisinden sorumlu Devlet Katibi Hasan es-Sadi ve sosyal entegrasyondan sorumlu Devlet Katibi Abdulcebbar er-Reşidi oldu.