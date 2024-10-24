Fas'ta Kabine Revizyonu: 8 Bakan Görevden Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta Kabine Revizyonu: 8 Bakan Görevden Alındı

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, kabinede 8 bakanı görevden alarak geniş çaplı bir revizyona gitti.

24.10.2024 04:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, kabinede geniş çaplı revizyon yaparak 8 bakanı görevden aldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Ahnuş'un 7 Ekim 2021'de göreve atanmasından bu yana kabinede ilk kez değişikliğe gidildi.

Başbakan Ahnuş'un kabinede yaptığı revizyonla Sağlık Bakanı Halid Ayet Talib, Tarım Bakanı Muhammed es-Sadiki, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdullatif el-Miravi, Milli Eğitim Bakanı Şekib bin Musa, Dayanışma ve Aile Bakanı Avatıf Hayar, Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Muhammed Abdulcelil, Dijital Geçiş Bakanı Gayse Mazur ve Yatırım Bakanı Muhsin el-Cezuli, görevden alındı.

Sağlık Bakanlığına Emin et-Tehravi, Tarım Bakanlığına Ahmed el-Bevari, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına İzzeddin Midavi, Milli Eğitim Bakanlığına Muhammed Saad Berrade, Dayanışma ve Aile Bakanlığına Naime Binyahya, Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığına Abdussamed Kiyuh, Dijital Geçiş Bakanlığına Emel el-Felah es-Segruşni, Yatırım Bakanlığına Kerim Zeydan getirildi.

Ayrıca 6 yeni üye de "Devlet Katibi" ünvanı altında kabineye girdi.

Buna göre, deniz balıkçılığından sorumlu Devlet Katibi Zekiye ed-Deryuş, dış ticaretten sorumlu Devlet Katibi Ömer Huceyra, barınmadan sorumlu Devlet Katibi Edib bin İbrahim, çalışmadan sorumlu Devlet Katibi Hişam Sabri, geleneksel sanayi ile sosyal ve dayanışma ekonomisinden sorumlu Devlet Katibi Hasan es-Sadi ve sosyal entegrasyondan sorumlu Devlet Katibi Abdulcebbar er-Reşidi oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Kabine Revizyonu: 8 Bakan Görevden Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 06:23:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Kabine Revizyonu: 8 Bakan Görevden Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.