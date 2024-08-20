Fas'ta Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası düzenlenecek

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Fas'ta 1969'daki Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıldönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri düzenlenecek.

Sivil toplum kuruluşu Filistin için Ulusal Eylem Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Acı dolu olayın 55'inci yıldönümünde, işlenen cinayeti tekrar kınamak ve hatırlatmak için bir hafta boyunca Mescid-i Aksa ile dayanışma etkinlikleri düzenleneceği" belirtildi.

Etkinlik kapsamında, "Filistin'in özgürlüğü ve İsrail ile normalleşmenin iptal edilmesi için, işgal ve saldırılara karşı Tufan ve Direniş sloganları altında faaliyette bulunulacağı" ifade edildi.

Ayrıca, "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası"nda başkent Rabat'taki Parlamento binası önünde oturma eylemi de düzenleneceği kaydedildi.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.