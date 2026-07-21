Fas'ta Orman Yangınları 310'a Çıktı - Son Dakika
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Fas'ta Orman Yangınları 310'a Çıktı

21.07.2026 21:00
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Fas'ta 2023'te 310 orman yangını çıktı, 1850 hektar zarar gördü. Yangın sayısı %32 arttı.

Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınından 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansından yapılan yazılı açıklamada, yıl başından bu yana ülkede meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ocak-20 Temmuz tarihleri arasında ülkede 310 orman yangınının meydana geldiği ve bu yangınlarda 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınlarının sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artmasına rağmen yanan alanın yaklaşık yüzde 30 azalarak 2660 hektardan 1850 hektara gerilediği kaydedildi.

Bu düşüşün, ilgili kurumlar tarafından yürütülen önleme ve müdahale sisteminin etkinliğini ortaya koyduğu, yangınların büyük bölümünün erken tespit, hızlı ihbar ve koordineli saha müdahalesi sayesinde başlangıç aşamasında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ajans, 13-19 Temmuz döneminde ülke genelinde çıkan 20 orman yangınında ise toplam 670 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Orman Yangınları 310'a Çıktı - Son Dakika

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