Fas'ta Ramazan Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Fas'ta Ramazan Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor

Fas'ta erkeklerin bir ay boyunca gösterdikleri yoğun çabadan dolayı bayramda eşlerine hediyeler aldıkları 'tuz hakkı' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. İslam ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Fas'ta da ramazan bayramı hazırlıkları yemekler ve tatlı çeşitlerinin yapımı, çocuklara bayramlıklar alınmasıyla başlıyor. Bayram ziyaretlerine de önem verilen Fas'ın eski mahallelerinde sokaklar, el birliğiyle süsleniyor, bayram tatlılarından tatmak isteyenler için evlerin kapıları daima açık tutuluyor. Ramazan ayının son günlerinde ülke genelindeki çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği yoğun şekilde yaşanıyor.

06.04.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Fas'ta, erkeklerin bir ay boyunca gösterdikleri yoğun çabadan dolayı bayramda eşlerine hediyeler aldıkları "tuz hakkı" geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

İslam ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Fas'ta da ramazan bayramı hazırlıkları yemekler ve tatlı çeşitlerinin yapımı, çocuklara bayramlıklar alınmasıyla başlıyor.

Bayram ziyaretlerine de önem verilen Fas'ın eski mahallelerinde sokaklar, el birliğiyle süsleniyor, bayram tatlılarından tatmak isteyenler için evlerin kapıları daima açık tutuluyor.

Ramazan ayının son günlerinde ülke genelindeki çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği yoğun şekilde yaşanıyor.

Başkent Rabat'ta esnaflık yapan 32 yaşındaki Mustafa el-Mağribi, AA muhabirine "Bu yıl geçen ramazan ayına göre alışveriş hareketliliği daha fazla oluyor. Bu yıl özellikle de kıyafet fiyatları çok daha uygun." dedi.

Rabat'ta yaşayanların, başkentte yer alan tarihi Atika bölgesini ziyaret etme geleneğini sürdürdüğüne işaret eden Mağribi, Atika bölgesindeki halk pazarında hem çocuk hem yetişkinler için kıyafet çeşitlerinin de fazla olduğunu dile getirdi.

50 yaşındaki Said Buzize de bayram alışverişlerinde geleneksel kıyafetlere ilginin daha fazla olduğunu belirtti.

Buzize, Ramazan Bayramı'na daha büyük sevinçle girmek için bayramın yaklaştığı günlerde küslerin barıştırıldığına dikkati çekti.

Öte yandan ramazan ayının son günlerinde özellikle Kadir Gecesi olarak bilinen 27. günde ülke genelinde camilerde bağışlar toplanıyor. Toplanan yardımlar camilerde imamlık yapan hafızlara takdim ediliyor.

"Tuz hakkı" nedir?

Tüm bu hazırlıkların yanı sıra Fas'ta yaygın ramazan geleneklerinden biri de "tuz hakkı" olarak bilinen hediyeleşme adeti.

Faslı erkekler, ramazan ayı boyunca güzel yemekler pişirme ve bayram hazırlıkları için temizlik yapma yorgunluğuna karşılık eşlerine bayram sabahı hediye takdim ediyor.

Bir nevi gönül alma geleneği olarak görülen bu adetin isminin çıkış noktası ise Müslüman kadınların, ramazan ayında oruçluyken yemeklerin tuzunu ayarlamak için dillerinin ucuyla tatması.

Bayram sabahında Faslı erkekler bayram namazı için camiye giderken, kadınlar da evde çocukların yeni kıyafetlerini giydirmenin yanı sıra evde tütsü yakıp, sofraları süsleyecek çeşitli yiyecekleri hazırlar ve bayramlık giysilerini giyerler.

Erkekler bayram namazından döndükten sonra ise eşlerinin kendilerine servis ettiği kahveyi içerler. Faslı erkekler, eşlerinin ramazan ayı boyunca sarf ettiği çabaları takdir etmek üzere kahve içtikleri fincana yüzük veya altından yapılmış herhangi bir hediye koyarlar.

Bayram geleneklerinden biri de sokakları temizleyerek süslemek

Fas'ta özellikle eski mahallelerdeki gençler, bayram hazırlıkları kapsamında sokak ve caddeleri temizleyerek süsleme ve duvarları boyama çalışmalarını ortaklaşa yapıyor.

Her mahalleden gençler, sokak ve caddelerini daha güzel süslemek için diğer mahalle gençleriyle yarışa giriyorlar. Bayram hazırlıklarını tamamlayan Faslı gençler, son yıllarda süslü cadde ve sokakların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Ramazan Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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