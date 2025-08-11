Fas'tan Gazze'deki Saldırıya Kınama

Fas Ulusal Basın Sendikası, İsrail'in Gazze'de Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki basın çadırına düzenlediği saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Sendikadan yapılan açıklamada, bunun "Gazze'deki insani durumu takip eden medya ekibine yönelik doğrudan bir saldırı" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının "basına ve medya çalışanlarına yönelik sistematik saldırıların parçası" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 230'dan fazla gazeteciyi öldürdüğüne işaret edilen açıklamada, bunun uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Sendika, Uluslararası Ceza Mahkemesine, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatma ve sorumluları cezalandırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu tür saldırıların "gerçeğin sesini susturma ve Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumu dünyaya yansıtmayı engelleme girişimi" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu bir açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" iddiasıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238'e çıkmış oldu.