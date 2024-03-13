Fas Ulusal İşçi Sendikası, Gazze'ye yardım için resmi kanalların açılmasını istiyor

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Fas Ulusal İşçi Sendikası, ülkede vatandaşlara, Gazze'ye bağışta bulunma ve yardım ulaştırma imkanı için resmi kanalların açılması çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "küresel güçlerin açık desteğiyle, Gazze'de açlık, susuzluk ve ilaçtan yoksun bırakma silahlarını kullandığı soykırım savaşı" kınanarak, "Yetkililerden, Faslılara bağış yapma kapısını açmaları, Gazze'deki kardeşlerine yardım operasyonları ile maddi destek sağlamaları, destek ve yardım ulaştırmak için resmi kanalları açmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Filistinlilere yardım gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas Kralı'nın Gazze halkına gönderilmesi talimatını verdiği yardımların, temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere 40 tondan fazla gıda içerdiği belirtilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, 2 bin Kudüslü aileye gıda paketi ve her gün 1000 kişiye yemek dağıtılmasını istemişti.