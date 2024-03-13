Fas Ulusal İşçi Sendikası, Gazze'ye yardım için resmi kanalların açılmasını istiyor - Son Dakika
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Fas Ulusal İşçi Sendikası, Gazze'ye yardım için resmi kanalların açılmasını istiyor

Fas Ulusal İşçi Sendikası, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını kınayarak, Faslılara bağış yapma kapısının açılmasını ve yardım operasyonları için resmi kanalların kullanılmasını istedi. Fas Kralı 6. Muhammed de Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilere yardım gönderilmesi talimatı vermişti.

13.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:38
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Fas Ulusal İşçi Sendikası, ülkede vatandaşlara, Gazze'ye bağışta bulunma ve yardım ulaştırma imkanı için resmi kanalların açılması çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "küresel güçlerin açık desteğiyle, Gazze'de açlık, susuzluk ve ilaçtan yoksun bırakma silahlarını kullandığı soykırım savaşı" kınanarak, "Yetkililerden, Faslılara bağış yapma kapısını açmaları, Gazze'deki kardeşlerine yardım operasyonları ile maddi destek sağlamaları, destek ve yardım ulaştırmak için resmi kanalları açmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Filistinlilere yardım gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas Kralı'nın Gazze halkına gönderilmesi talimatını verdiği yardımların, temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere 40 tondan fazla gıda içerdiği belirtilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, 2 bin Kudüslü aileye gıda paketi ve her gün 1000 kişiye yemek dağıtılmasını istemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Ulusal İşçi Sendikası, Gazze'ye yardım için resmi kanalların açılmasını istiyor - Son Dakika

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