Fas ve ABD, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önlemek İçin Toplantı Düzenliyor

RABAT, 1 Şubat (Xinhua) -- Fas'ın güneyindeki Marakeş kentinde, Afrika'da kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir toplantı Çarşamba günü başladı.
Fas'ın resmi haber ajansı MAP'a göre, Fas ve ABD'nin eş başkanlığında 2 Şubat'a kadar devam edecek olan toplantı; kara, hava ve deniz yoluyla tehlikeli madde kaçakçılığını durdurmaya yönelik küresel bir çaba olan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi kapsamında düzenleniyor.
Haberde, toplantının Afrika ülkelerini Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklemeye ve silahların yayılması tehdidine karşı mücadelede yasal, diplomatik ve askeri araçlar yaratmak üzere kendi ulusal kaynaklarını kullanmaya teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.
Toplantıya video bağlantısı aracılığıyla katılan Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, ülkesinin "kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleye yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesi için en uygun çerçeve olan çok taraflı işbirliğini her zaman savunduğunu" kaydetti.
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