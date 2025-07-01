Fas ve BAE Güvenlik İşbirliğini Geliştiriyor

Fas Ulusal Güvenlik Başkanı Abdullatif Hamuşi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İstihbarat Başkanı Ali Abid ez-Zahiri, ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Fas Ulusal Güvenlik Başkanlığının görüşmeye ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmi ajansı MAP'ta yayımlandı.

Açıklamaya göre, Zahiri beraberindeki güvenlik heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği Fas ziyareti kapsamında Hamuşi'yle bir araya geldi.

Görüşmelerde, "operasyonel işbirliği ve güvenlik koordinasyonunun artırılması ile çeşitli gerilim noktalarında terör tehditleri başta olmak üzere" tüm güvenlik sıkıntıları ve tehditlerine karşı, karşılıklı bilgi alışverişi mekanizmalarının güçlendirilmesi konularına odaklanıldı.

Ayrıca toplantıda, Afrika kıtasında özellikle de Sahel ve Sahra bölgesinde artan güvenlik sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bölgede sadece mücavir ülkeler için değil aynı zamanda küresel barış ve güvenlik için de giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen terör olgusunun zorluklarıyla mücadelede ortak eylemi güçlendirmenin yolları da incelendi.

Fas ve BAE, 23 Eylül 2024'te polis güçlerinin farklı çalışma alanlarında ortak programlar uygulamak üzere güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzalamıştı.