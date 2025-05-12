Fas ve Brundi Arasında 10 Anlaşma İmzalandı

Fas ve Brundi arasında çeşitli alanlarda 10 işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın Brundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasında yapılan ortak komite toplantısı sonucunda finans, enerji, altyapı, tarım, sağlık ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 10 anlaşmanın imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, ortak komite toplantılarının "iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yeni bir ivme kazandıracağı" ifadelerine yer verildi.

Afrika kıtasıyla ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarını artıran Fas, son yıllarda Afrika ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerin sayısını artırarak ekonomik, sosyal ve siyasi işbirlikleri kuruyor.

Fas'ın üzerinde çalıştığı projeler arasında Afrika Atlantik Girişimi ve Fas- Nijerya doğalgaz boru hattı da yer alıyor.