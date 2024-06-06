Fas ve Filistin Endüstriyel ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Fas ve Filistin Endüstriyel ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Fas ve Filistin Endüstriyel ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, Filistinli mevkidaşı Arafat Ebu Senine ile bir araya gelerek, Fas ve Filistin arasındaki endüstriyel, ticari ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla iki mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan mutabakatlardan biri uygunluk sertifikalarının işbirliği ve karşılıklı tanınması, kalite sertifikası ve helal sertifikası ile ilgiliyken diğeri ise sınai, ticari ve teknik işbirliğinin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgiliydi. Ayrıca, ikinci mutabakat Fas Kralı 6. Muhammed'in direktifleri doğrultusunda Filistin'de istikrar ve kalkınmayı desteklemeyi ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

06.06.2024 06:59
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Fas ve Filistin, iki ülke arasındaki endüstriyel, ticari ve teknik işbirliğini ve alışverişi geliştirmek amacıyla iki mutabakat zaptı imzaladı.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın X platformunda yaptığı açıklamaya göre, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Filistinli mevkidaşı Arafat Ebu Senine ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Açıklamada, görüşme sırasında Filistin ile Fas arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde iki mutabakat zaptının imzalandığı kaydedildi.

İmzalanan mutabakatlardan birinin, uygunluk sertifikalarının işbirliği ve karşılıklı tanınması, kalite sertifikası ve helal sertifikası ile ilgili olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise iki ülke arasında sınai, ticari ve teknik işbirliğinin ve alışverişin artırılması ve aralarındaki ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ikinci mutabakatın aynı zamanda Fas Kralı 6. Muhammed'in direktifleri doğrultusunda Filistin'de istikrar ve kalkınmayı desteklemeyi ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçladığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas ve Filistin Endüstriyel ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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