Fas ve Fransa dışişleri bakanları Suveyra'da Orta Doğu ve Filistin konusunu görüştü - Son Dakika
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Fas ve Fransa dışişleri bakanları Suveyra'da Orta Doğu ve Filistin konusunu görüştü

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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suveyra'da ikili işbirliğini ve bölgesel koordinasyonu ele aldı. Görüşmede bakanlar, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Filistin meselesinde iki devletli çözüm konusunda ortak görüşte olduklarını vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ikili işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konulardaki koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Barrot'un Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ülkenin batısındaki Suveyra kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliği tüm boyutları ile değerlendirildi. Ortak hedefler ve beklentiler doğrultusunda işbirliğinin derinleştirilmesinin yolları ele alındı.

Açıklamada, iki bakanın özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve Filistin meselesinde iki devletli çözüm konusunda ülkelerinin ortak görüşlere sahip olduğunu vurguladığı, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları destekleme kararlılığını yinelediği belirtildi.

Mağrib bölgesi, Sahel, Akdeniz ve Orta Doğu'da barış, istikrar ve kalkınmaya hizmet edecek ortak stratejik öncelikler konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde de mutabık kalındığı kaydedildi.

Görüşmenin, Fas Kralı 6. Muhammed ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "sağlam ve istisnai ortaklık" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ekim 2024'te Fas'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı ziyaretler artmış ve çeşitli sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza atılmıştı.

Söz konusu ziyarette Fas Kralı 6. Muhammed ile Macron, iki ülke arasında "sağlam ve istisnai ortaklık bildirisi" imzalamıştı.

Kaynak: AA
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