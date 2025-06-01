Fas ve İngiltere'den 4 Mutabakat Zaptı

Fas ile İngiltere, eğitim, sağlık, ticaret ve limanlar alanında 4 mutabakat zaptı imzaladı.

İngiltere ve Fas başkent Rabat'ta 5. Stratejik Diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Stratejik Diyalog oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Fas ve İngiltere arasında, yüksek öğrenim, sağlık ve ticaretin yanı sıra limanlarla ilgili 4 mutabakat zaptı imzalandı.

Lammy'nin 3 gün sürmesi planlanan Fas ziyareti, İngiltere'den bir dışişleri bakanının 2011 yılından bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.