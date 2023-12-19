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Fas ve İspanya'da ortak operasyonda aşırılık yanlısı iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fas ve İspanya'da ortak operasyonda aşırılık yanlısı iki kişi tutuklandı

Fas ile İspanya polisinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Fas'ın Nazur kentine bağlı Farhana bölgesinde faaliyet gösteren bir kişi ve İspanya'nın Melilla kentinde ele geçirilen bir aşırılık yanlısı tutuklandı. Tutuklanan kişilerin daha önce Sahel bölgesinde terör eylemlerine karışan bir İspanyol tutukluyla irtibatları olduğu belirtildi.

Fas ve İspanya\'da ortak operasyonda aşırılık yanlısı iki kişi tutuklandı
19.12.2023 - 23:35,
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Fas ile İspanya polisinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda "aşırılık yanlısı" iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün operasyona ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Adli Soruşturmalar Merkez Ofisinin, İspanyol Polisi'ne bağlı Enformasyon Komisyonu ile gerçekleştirdiği ortak güvenlik operasyonunda, Nazur kentine bağlı Farhana bölgesinde faaliyet gösteren bir kişiyi tutukladığı" belirtildi.

İspanyol polisinin Melilla kentinde düzenlediği eşzamanlı operasyonda da, "aşırılık yanlısı bir unsurun" ele geçirildiği açıklandı.

Açıklamada tutuklanan kişilerin ismi belirtilmezken, her iki zanlının da daha önce Sahel bölgesinde terör eylemlerine karışan İspanya'daki bir tutukluyla irtibatta oldukları kaydedildi.

Kaynak: AA
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