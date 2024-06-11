Fas ve İtalya, yasa dışı göçle ilgili kalıcı ortak grup oluşturma konusunda anlaştı - Son Dakika
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Fas ve İtalya, yasa dışı göçle ilgili kalıcı ortak grup oluşturma konusunda anlaştı

Fas ve İtalya, yasa dışı göçle ilgili kalıcı ortak grup oluşturma konusunda anlaştı

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Rabat'ta bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Akdeniz çevresindeki ortak konuları ele aldı. Görüşmede, güvenlik ve yasa dışı göç konularında işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıntılar açıklanmazken, Fas'ın göçün kontrol edilmesi konusundaki stratejisi ve İtalya ile karşılıklı bilgi alışverişi önemi vurgulandı.

11.06.2024 20:23
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Fas ile İtalya'nın, yasa dışı göçle ilgili "kalıcı ortak grup" oluşturma konusunda anlaştığı bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle ülkeye gelen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere, Akdeniz çevresinde ortak öneme sahip konular ele alındı.

Özellikle güvenlik ve yasa dışı göç konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesinin önemini vurgulayan iki bakan, yasa dışı göç konusunda "kalıcı bir ortak grup" oluşturma konusunda anlaştı.

Açıklamada, söz konusu kalıcı ortak gruba ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Faslı Bakan görüşmede, ülkesinin göçün kontrol edilmesi alanında sahip olduğu insani ve kapsamlı stratejiye ilişkin bilgi verdi.

Devlet dışı bazı kesimler tarafından göç meselesinin suiistimal edildiğine değinen Leftit, Fas'ın sınırların kontrolü ve insan ticareti yapan şebekelerle mücadelesinde gösterdiği büyük çabayı vurguladı.

İtalyan Bakan Piantedosi de, ülkesiyle Fas'ın yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadelede karşılıklı bilgi alışverişi alanında güçlü işbirliğinin korunmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas ve İtalya, yasa dışı göçle ilgili kalıcı ortak grup oluşturma konusunda anlaştı - Son Dakika

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