Fas ve KİK Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Çorum Alaca'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.