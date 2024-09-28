Faşir'de HDK Bombardımanı: 62 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Faşir'de HDK Bombardımanı: 62 Ölü

Kuzey Darfur'un Faşir kentinde HDK'nin bombardımanında 62 kişi yaşamını yitirdi, insani kriz derinleşiyor.

28.09.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) topçu bombardımanı sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Darfur eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nin, Faşir kentindeki "savunmasız vatandaşlara, hizmet kurumlarına ve pazarlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "HDK, perşembe ve cuma günleri pazarlara ve yerleşim yerlerine yönelik rastgele top atışlarını yoğunlaştırarak insanlık dışı operasyonlar gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bu saldırılar sonucu 62 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, HDK'nin canlı hayvan pazarını da hedef aldığı kaydedildi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletini kontrol eden HDK, ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i 10 Mayıs'tan beri kuşatıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 13 Haziran'da HDK'ye Faşir kuşatmasını sonlandırması, burada çatışmaya son verilmesi ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faşir'de HDK Bombardımanı: 62 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: Faşir'de HDK Bombardımanı: 62 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement