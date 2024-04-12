Faslılar, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'ye geçiş kapılarının açılmasını istedi

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Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde binlerce Faslı, bayram günlerinde dahi İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne geçiş kapılarının açılmasını ve savaşın durmasını istedi.

Tanca, Sela, Dar el-Beyda, Fakih Binsalih, Şavun ve Asfi kentlerinde düzenlenen gösterilerde, binlerce kişi insani yardımların Gazze'ye girişi için geçiş kapılarının açılmasını ve savaşın durdurulmasını talep etti.

Ölüm, aç bırakma ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi şeklinde uygulanan siyaseti kınayan Faslı göstericiler, Batı ülkelerinin İsrail'e desteğini ve gelişmeler karşısındaki uluslararası sessizlik aleyhinde slogan attı.

Dar el-Beyda kentinde gösterilere katılan Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu üyesi Bubekr el-Vunhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteri ve eylemlerin, Gazze'de yaşananlara sessiz kalan Arap dünyasını kınamak hedefli düzenlendiğini belirterek, "Gazze'yi açlık, ölüm ve perişanlıkla karşı karşıya bırakmak üzere terk ettiler." dedi.

El-Vunhari, gösterilere katılan Faslıların İsrail ile yürütülen normalleşme anlaşmalarının iptalini de talep ettiğini vurguladı.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.