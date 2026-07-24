Fatih Altaylı'dan Haluk Levent İtirafı - Son Dakika
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Fatih Altaylı'dan Haluk Levent İtirafı

Fatih Altaylı\'dan Haluk Levent İtirafı
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Fatih Altaylı, Haluk Levent hakkında güvensizlik duyduğunu ve AHBAP'ın denetlenmesi gerektiğini belirtti.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Altaylı ifadesinde, " Haluk Levent'i ilk olarak 2021 yılında yapmış olduğum bir programda tanıdım. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Kendisine de çok güvenmezdim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Altaylı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HALUK LEVENT'E ÇOK GÜVENMEZDİM'

Fatih Altaylı ifadesinde, "Haluk Levent'i ilk olarak 2021 yılında yapmış olduğum bir programda tanıdım. Daha önce mesleğim itibariyle tabi ki kendisini bilirdim. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Kendisine de çok güvenmezdim. 2017 yılında Ahbap isimli bir dernek kurdu. Bu dernekle ben para topladığını bilmiyordum. Bu dernek vasıtasıyla hayırseverleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturup bu insanlara da konser, etkinlik vb. gibi programlar düzenliyor olarak biliyordum" dedi.

'AHBAP DERNEĞİ'NİN DENETLENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDUM'

Altaylı, "2020 yılında ülke genelinde gerçekleşen orman yangınlarında Ahbap'ın ve Haluk Levent'in büyük çabaları oldu. Bu durum hem benim nazarımda hem de kamuoyunda Ahbap derneğine bir sempati oluşturdu. Toplum nazarında güven kazandı. En son 6 Şubat depremlerinde bu dernek vasıtasıyla yardımlar yapmaya başladı. Ancak benim bu dönemde de Haluk Levent ile ilgili şahsen soru işaretlerim devam etmekteydi. Kamuoyunda ve şahsen benim nazarımda hem orman yangınlarında yapmış olduğu çalışmalar hem de depremin yaşandığı ilk andan itibaren yaptıkları ile bu kişiler hakkında bir güven ortamı oluştu. Bu güven ortamı ile birlikte benim de Ahbap ile ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ama bununla birlikte ben kesinlikle bu adamın geçmişinde kumar, mali suçlar gibi yüz kızartıcı olaylar bulunması sebebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum" diye konuştu.

'AHBAP DERNEĞİ'NE YARDIMIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Altaylı, "6 Şubat depremleri zamanı Habertürk'te çalışıyordum. Bir programda Kızılay'ın yada AFAD'ın karalanmaya çalışılması sırasında AFAD'ı ve Kızılay'ı savunup bu tür söylemlerin manasız olduğunu söylemişimdir. Benim Ahbap derneğine veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap derneğinin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Elimde o dönem bu denetlemeyi yapabilecek yetki ve kabiliyet bulunmamaktaydı. Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk. Ben o süreçte her insan ikinci bir şansı hak eder ve insanların yardımına koşan herkesi destekleme düşüncesi ile bu yayınları yaptım ve tweetleri attım. Ancak şuan görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Fatih Altaylı, Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'dan Haluk Levent İtirafı - Son Dakika

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