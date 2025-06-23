Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler - Son Dakika
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Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Fatih Altaylı\'ya bir şok da RTÜK\'ten! 72 saat süre verdiler
23.06.2025 17:13
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Tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için 72 saat süre verdi. Lisans alınmaması halinde kanala erişim engellenilecek.

Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için RTÜK 72 saat süre tanıdı.

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanını tehdit suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Altaylı, işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RTÜK'TEN ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA 72 SAAT SÜRE

Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için 72 saat süre tanıdı. Söz konusu süre içinde lisans alınmaması halinde Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engellenebilecek.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Fatih Altaylı, YouTube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic:
    Kızılay başkanı kızı dışarda, bu içerde. ülkenin ozeti 102 68 Yanıtla
  • cengiz:
    Gazeteciliğini kullanarak bazı kişilere sallıyor bakıyor ki yasalar yetersiz hapis yatma korkusu yok hemen gazeteciliğin arkasına sığınılıyor önüne gelene salla gitsin Türkiye vatandaşısın 65 76 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar 70 49 Yanıtla
  • Tuna Han:
    vay arkadaş TV kanallarını satın aldınız ama geri kafalı olduğunuz için teknoloji den uzaksiniz RTÜK' ile engel koy devir internet devri erişimi kapat basit ücretsiz binlerce VPN uygulamaları var daha fazla izlenir milletin karnı doymazsa cebi dolmazsa adalet olmazsa yıkılmaya mahkumsunuz 63 33 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    s2rler öyle işi 32 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler - Son Dakika
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