Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binanın çatısındaki yangında yalnız kalan kişi öldü - Son Dakika
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Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binanın çatısındaki yangında yalnız kalan kişi öldü

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Fatih Ayvansaray\'da 2 katlı binanın çatısındaki yangında yalnız kalan kişi öldü
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Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı; itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Binada yalnız kalan kişi hayatını kaybederken, dar sokaklar ve hatalı parklar ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

FATİH'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, binada yalnız kalan Erdinç L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAR SOKAKLAR VE PARKLAR GEÇİT VERMEDİ

İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevredekilerin paniği ise cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı.

BİNADA KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen, Erdinç L.'nin cenazesine ulaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
AyvansarayAdli Tıp3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelKazaSon Dakika

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