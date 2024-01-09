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Fatih Camisi İmamı ve bir cemaat üyesine bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Fatih Camisi İmamı ve bir cemaat üyesine bıçaklı saldırı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin daha önce 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Fatih Camisi İmamı ve bir cemaat üyesine bıçaklı saldırı
09.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:09
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

Fatih Camisi'nde dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

Olay

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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