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Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız•
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Fatih Camisi'ne dün akşam imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i yaralayan Ömer Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıktaki ifadesinin ardından Ömer Salgın, "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih Camisi'nde Bıçaklı Saldırgan Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika